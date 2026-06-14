Nhận Định Pháp – Senegal Vào Lúc 02:00 Ngày 17/06 Chi Tiết

Nhận định Pháp – Senegal vào lúc 02:00 ngày 17/06 đang thu hút sự chú ý của hàng triệu tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới. Đại diện châu Âu với dàn siêu sao tỷ đô sẽ đối đầu với nhà cựu vương châu Phi sở hữu lối chơi vô cùng khó chịu. Hãy cùng Xoilac phân tích sâu về phong độ, kịch bản có thể xảy ra trong cuộc đụng độ nảy lửa này.

Phong độ gần đây và lịch sử đối đầu Pháp vs Senegal

Cuộc đối đầu kinh điển giữa Pháp và Senegal luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ bóng đá. Trước thềm trận đấu nảy lửa tại vòng bảng FIFA World Cup 2026, cả hai đội đều đang có những bước chuẩn bị nghiêm túc nhằm tích lũy lợi thế lớn nhất cho tấm vé đi tiếp.

Phong độ gần đây của đội tuyển Pháp

Đội tuyển Pháp vừa trải qua loạt trận giao hữu làm nóng trong tháng 6 với kết quả khá bất ổn. Họ bất ngờ để thua Bờ Biển Ngà với tỷ số 1-2 vào ngày 05/06. Tuy nhiên, đoàn quân áo lam đã kịp sửa sai ngay sau đó. Ngày 09/06, họ đánh bại Bắc Ireland với tỷ số 3-1 nhờ cú hat-trick của Michael Olise.

Thất bại trước Bờ Biển Ngà là hồi chuông cảnh tỉnh cần thiết giúp thầy trò HLV Didier Deschamps nhìn ra những lỗ hổng ở hàng phòng ngự. Dẫu vậy, sự bùng nổ của hàng công trong trận thắng Bắc Ireland đã nhanh chóng đập tan mọi hoài nghi từ dư luận. Sự thanh thoát trong lối chơi này chính là bước chạy đà hoàn hảo để Gà trống tự tin hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm ngày ra quân.

Phong độ và lịch sử đối đầu Pháp vs Senegal

Phong độ gần đây của đội tuyển Senegal

Đại diện châu Phi vẫn duy trì được lối chơi vô cùng khó chịu. Họ sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng tính kỷ luật cao trong phòng ngự. Sư tử Teranga luôn biết cách gây áp lực lớn lên các đội bóng chơi kiểm soát. Phong độ ổn định gần đây giúp họ có sự tự tin rất lớn trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội

Cựu vương châu Âu và Senegal mới chỉ gặp nhau duy nhất một lần trong lịch sử. Đó là trận khai mạc World Cup 2002 vô cùng chấn động. Khi đó, Senegal đã tạo nên bất ngờ lớn khi quật ngã đương kim vô địch Pháp với tỷ số 1-0. Trận đấu tới sẽ là cơ hội để người Pháp đòi lại món nợ năm xưa.

Nhận định kèo Pháp vs Senegal

Tỷ lệ kèo châu Á ở trận đấu này đang đánh giá rất cao sức mạnh vượt trội của đội tuyển Pháp. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu khi đoàn quân áo lam sở hữu bộ khung đắt giá cùng vị thế ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Kèo chấp Châu Á

Với đẳng cấp vượt trội, Pháp được xếp ở cửa trên với mức chấp dao động từ 1 đến 1.5 trái. Senegal dù sở hữu lối chơi giàu thể lực nhưng việc ngăn chặn hàng công bùng nổ của đối thủ là bài toán rất khó. Người chơi chọn cửa Pháp sẽ an toàn hơn nếu họ sớm tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Nhận định kèo Pháp vs Senegal từ nhiều góc nhìn

Kèo Tài Xỉu

Mức tỷ lệ tài xỉu trận này được nhà cái ấn định ở mốc 2.5 bàn. Lối đá của Senegal chắc chắn sẽ là chủ động phòng ngự số đông để rình rập thời cơ. Trong khi đó, tuyển Pháp dưới thời Deschamps thường chơi thực dụng và kiểm soát khi đã có lợi thế, nên cửa Xỉu đang là lựa chọn đáng cân nhắc.

Kèo Châu Âu

Tỷ lệ cược châu Âu cho thấy sự chênh lệch lớn khi cửa thắng của Pháp chỉ rơi vào khoảng 1.46. Cửa hòa có tỷ lệ khá cao ở mức 4.33 và cửa Senegal thắng lên tới 6.75. Giới chuyên môn nhận định đặt niềm tin vào một chiến thắng cho Gà trống vẫn là phương án đầu tư sinh lời khả thi nhất.

Kịch bản trận đấu và dự đoán tỷ số giữa Pháp vs Senegal

Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về phía đội tuyển Pháp ngay sau tiếng còi khai cuộc. Senegal sẽ chủ động lùi sâu đội hình, dựng xe buýt nhiều tầng để chờ thời cơ phản công nhanh. Dù vậy, Pháp nhiều khả năng sẽ tìm được đường vào khung thành đối phương nhưng đây sẽ là một chiến thắng nhọc nhằn.

Dự đoán diễn biến và tỷ số Pháp vs Senegal cùng Xoilac

Đoàn quân áo lam sẽ áp đặt lối chơi và kiểm soát bóng vượt trội ngay từ đầu. Tuy nhiên, lối đá áp sát nhanh không ngại va chạm của Senegal sẽ khiến các chân sút Pháp gặp rất nhiều khó khăn. Sự kiên trì của đại diện châu Phi chỉ có thể bị bẻ gãy bằng một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân từ các siêu sao bên phía tuyển Pháp.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2 – 1 Senegal

Kết luận

Nhận định Pháp – Senegal vào lúc 02:00 ngày 17/06 hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn, đầy kịch tính cho người hâm mộ. Sự già rơ của nhà vô địch châu Âu đối đầu với tinh thần chiến đấu rực lửa của đại diện châu Phi chắc chắn sẽ cống hiến những cung bậc cảm xúc khó quên. Đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nghẹt thở nào của trận đấu này bằng cách truy cập ngay Xoilac.