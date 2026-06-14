Nhận Định Áo – Jordan Vào Lúc 11:00 Ngày 17/06 Chính Xác

Nhận định Áo – Jordan vào lúc 11:00 ngày 17/06 đang thu hút sự chú ý lớn từ giới mộ điệu. Trong khi đại diện châu Âu vượt trội về đẳng cấp, ngựa ô Trung Đông lại sở hữu tinh thần chiến đấu vô cùng ngoan cường. Hãy cùng Xoilac phân tích chi tiết phong độ, tỷ lệ kèo để tìm ra lựa chọn đầu tư chuẩn xác nhất.

Tổng quan trước trận đấu Áo vs Jordan

Trận đấu giao hữu quốc tế diễn ra vào khung giờ 11h00 ngày 17/06 giữa tuyển Áo – Jordan đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Đây là cơ hội để cả hai chiến lược gia thử nghiệm những mảnh ghép mới, rà soát lực lượng cho các chiến dịch quan trọng sắp tới.

Đội tuyển Áo – Sức mạnh từ khối gắn kết châu Âu

Đội tuyển quốc gia Áo trong những năm gần đây đã vươn mình trở thành một thế lực vô cùng khó chịu tại lục địa già. Không còn phụ thuộc vào một vài cá nhân đơn lẻ, Áo hiện tại là một tập thể gắn kết, chơi thứ bóng đá hiện đại, pressing tầm cao với cường độ cực lớn.

Dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện tài năng, Áo định hình lối chơi dựa trên nền tảng thể lực sung mãn của các cầu thủ đang chơi bóng tại Bundesliga, Ngoại hạng Anh. Họ luôn chủ động áp đặt thế trận, bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ ngay từ phần sân đối phương. Trận đấu với Jordan là cơ hội để Áo khẳng định vị thế cửa trên, duy trì mạch hưng phấn.

Tổng quan trận Áo vs Jordan trước World Cup 2026

Đội tuyển Jordan – Tinh thần quật khởi của chàng David

Phía bên kia chiến tuyến, Jordan không phải là một cái tên quá lẫy lừng trên bản đồ bóng đá thế giới. Nhưng tại khu vực châu Á, họ luôn là một kẻ ngáng đường khó chịu. Lối chơi của Jordan mang đậm tính thực dụng, dựa nhiều vào tốc độ của các cầu thủ chạy cánh trong các tình huống phản công nhanh.

Chạm trán với một đại diện top đầu châu Âu như Áo là một thử thách cực đại. Nhưng cũng là liều thuốc thử liều cao để Jordan đo đạc lại năng lực thực sự của mình. Họ chắc chắn sẽ nhập cuộc với tâm thế cửa dưới, chủ động lùi sâu phòng ngự rồi chờ đợi sai lầm từ phía đối thủ.

Phân tích phong độ gần đây giữa 2 đội Áo vs Jordan

Để có cái nhìn khách quan nhất cho trận đấu lúc 11h00 ngày 17/06, chúng ta cần mổ xẻ chi tiết phong độ năm trận gần nhất của cả hai đội tuyển. Những số liệu thống kê này là cơ sở dữ liệu quan trọng để các nhà đầu tư đưa ra quyết định chuẩn xác.

Tuyển Áo

Đội tuyển Áo đang sở hữu một chuỗi thành tích tương đối ổn định, ấn tượng trong thời gian vừa qua tại đấu trường châu Âu. Việc liên tục chạm trán với các ông lớn lục địa già giúp bản lĩnh cũng như khả năng chịu áp lực của các cầu thủ Áo được tôi luyện đáng kể.

Áo 2 – 1 Thổ Nhĩ Kỳ (Giao hữu)

Áo 1 – 0 Đan Mạch (Nations League)

Pháp 2 – 0 Áo (Nations League)

Áo 1 – 1 Croatia (Nations League)

Áo 3 – 0 Azerbaijan (Vòng loại Euro)

Đánh giá phong độ của Áo và Jordan gần đây

Tuyển Jordan

Phía bên kia chiến tuyến, Jordan lại đang cho thấy những dấu hiệu phập phù và thiếu ổn định khi bước ra khỏi giải đấu quốc nội. Dù có những chiến thắng tưng bừng trước các đối thủ yếu hơn, họ lại thường xuyên hụt hơi khi đối đầu với các đội tuyển sở hữu lối chơi áp sát nhanh, giàu thể lực.

Jordan 2 – 1 Saudi Arabia (Vòng loại World Cup)

Jordan 7 – 0 Pakistan (Vòng loại World Cup)

Jordan 1 – 3 Qatar (Asian Cup)

Jordan 2 – 0 Hàn Quốc (Asian Cup)

Tajikistan 0 – 1 Jordan (Asian Cup)

Mặc dù từng tạo nên cơn địa chấn trước Hàn Quốc tại Asian Cup, nhưng việc phải di chuyển một quãng đường dài. Thay đổi múi giờ để đối đầu với Áo sẽ là một bất lợi không hề nhỏ dành cho các chiến binh vùng Trung Đông trong trận đấu tới.

Dự đoán kịch bản trận đấu giữa 2 đội Áo – Jordan

Trận đấu lúc 11h00 ngày 17/06 sẽ diễn ra với thế trận một chiều. Áo kiểm soát bóng lên tới 65%, liên tục tổ chức các đợt hãm thành từ hai biên lẫn trung lộ. Jordan sẽ kiên cường chống đỡ trong khoảng 30 phút đầu trận.

Dự đoán diễn biến trận Áo vs Jordan hấp dẫn cùng Xoilac

Tuy nhiên, bước ngoặt sẽ đến từ một tình huống cố định hoặc một pha sút xa đẳng cấp của các tiền vệ bên phía Áo. Khi thế bế tắc được khai thông, Jordan buộc phải dâng cao đội hình, đó là lúc họ dính đòn hồi mã thương từ các cầu thủ áo đỏ. Hiệp hai sẽ là khoảng thời gian Áo chơi thong dong rồi ghi thêm bàn thắng ấn định tỷ số.

Dự đoán tỷ số hiệp 1: Áo 1 – 0 Jordan

Dự đoán tỷ số cả trận: Áo 3 – 0 Jordan

Kết luận

Nhận định Áo – Jordan vào lúc 11:00 ngày 17/06 rõ ràng là một thử thách quá tầm đối với đại diện đến từ châu Á trước một tập thể châu Âu vượt trội. Sự chênh lệch về chất lượng đội hình sẽ giúp tuyển Áo dễ dàng làm chủ thế trận để mang về một chiến thắng. Hãy truy cập Xoilac ngay hôm nay để tận hưởng trọn vẹn không khí bóng đá đỉnh cao.