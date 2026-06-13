Nhận định Thụy Điển – Tunisia vào lúc 09:00 ngày 15/06 hứa hẹn là màn so tài đáng chú ý tại World Cup 2026. Thụy Điển với lối chơi kỷ luật và giàu thể lực sẽ đối đầu Tunisia – đội bóng sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn và khả năng phản công khó chịu. Tham gia ngay Xoilac để tìm hiểu về kết quả thi đấu của trận đấu đang được diễn ra.

Nhận định trận đấu Thụy Điển – Tunisia

Nhận định Thụy Điển – Tunisia vào lúc 09:00 ngày 15/06 cho thấy đây là cuộc đối đầu cân bằng giữa hai đội bóng. Thụy Điển vẫn luôn duy trì bản sắc với nền tảng thể lực tốt, khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ và những pha tấn công trực diện. Trong khi Tunisia lại nổi bật với lối chơi phòng ngự số đông, đề cao sự an toàn, khả năng phản công nhanh.

Trước trận đấu này, cả hai đội đều có phong độ khá ổn định tại các giải đấu quốc tế gần đây. Khi thường xuyên tạo ra những kết quả tích cực trước các đối thủ ngang tầm. Điểm chung của hai đội là khả năng ghi bàn không quá bùng nổ, phần lớn các giải đấu đều diễn ra với thế trận chặt chẽ, ít bàn thắng.

Cả hai đội đều đặt mục tiêu giành điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Thụy Điển sẽ cố gắng tận dụng lợi thế về thể hình với khả năng không chiến để áp đặt thế trận. Tunisia nhiều khả năng lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ.

Thông tin nhận định Thụy Điển – Tunisia vào lúc 09:00 ngày 15/06

Soi kèo nhận định Thụy Điển – Tunisia vào lúc 09:00 ngày 15/06

Trận mở màn giữa Thụy Điển và Tunisia lúc 09:00 ngày 15/06 tại World Cup 2026 hứa hẹn diễn ra với thế trận cân bằng. Thụy Điển được đánh giá nhỉnh hơn nhờ hàng thủ chắc chắn, khả năng kiểm soát bóng, kinh nghiệm tại các giải đấu lớn. Trong khi Tunisia sở hữu lối chơi kỷ luật, phòng ngự số đông và khả năng phản công nhanh.

Loại kèo Phân tích Nhận định Châu Á (Handicap) Thụy Điển thường duy trì phong độ ổn định trong các giải mở màn World Cup, với 2 trận thắng, 1 hòa trong 3 trận gần nhất. Tunisia cũng chơi chắc chắn nhưng thường khó ghi bàn trước các đội mạnh. Xoilac niêm yết kèo đội chấp 0.25 bàn, tỷ lệ ăn trung bình 1.95, cho thấy đội nhỉnh hơn nhưng không vượt trội. Thụy Điển -0.25 Tài/Xỉu (Over/Under) Trong các trận gần nhất, hai đội đều có xu hướng ghi ít bàn: trung bình 1-2 bàn/trận. Nhà cái đặt mốc tài xỉu 2.25 bàn. Với phong cách thận trọng của hai đội, khả năng nổ Xỉu cao. Xỉu 2.25 Phạt góc (Corners) TĐ thường tạo 4-5 quả góc, Tunisia khoảng 3-4 quả/trận ở các giải đấu gần đây. Dự kiến giải đấu cân bằng, số lượng góc khó vượt mức 8.5. Xỉu 8.5 góc

Soi kèo chi tiết về nhận định trận đấu tại Xoilac

Thông tin chi tiết trong nhận định trận đấu tại Xoilac

Thông tin chi tiết trong nhận định Thụy Điển – Tunisia lúc 09:00 ngày 15/06 sẽ được phân tích đầy đủ tại Xoilac. Người hâm mộ nắm rõ phong độ, lực lượng, cục diện trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu Thụy Điển – Tunisia

Trong quá khứ, hai đội không có quá nhiều lần chạm trán trực tiếp, chủ yếu là các giải giao hữu quốc tế. Dù vậy, những cuộc đối đầu này vẫn phần nào cho thấy sự cân bằng nhất định giữa hai đội, với ưu thế nhẹ nghiêng về đại diện châu Âu.

28/02/1976: Hai đội hòa nhau 1-1 trong giải đấu giữa hai đội

22/04/1992: Đội này giành chiến thắng 1-0 trước Tunisia

10/02/1999: Đội tiếp tục vượt qua Tunisia với tỷ số 1-0

12/02/2003: Tunisia đánh bại TĐ 1-0 trong lần đối đầu gần nhất

Đội hình dự kiến nhận định Thụy Điển – Tunisia vào lúc 09:00 ngày 15/06

Đội hình dự kiến hai đội được sắp xếp theo sơ đồ 4-4-2 cho TĐ với thủ môn Olsson; hàng phòng ngự gồm Lustig, Lindelöf, Ekdahl cùng Augustinsson; tuyến giữa có Forsberg, Svensson, Olsson cùng Larsson: trong khi cặp tiền đạo là Isak cùng với Quaison.

Bên phía Tunisia, đội hình dự kiến theo sơ đồ 4-3-3 với thủ môn Ben Said; hàng thủ gồm Dräger, Bronn, Meriah cùng Maaloul; tuyến giữa có Skhiri, Sassi và Laidouni; bộ ba tấn công là Sliti, Jaziri cùng Msakni.

Thông tin quan trọng của nhận định trận đấu trong bóng đá

Kết quả dự kiến của trận đấu

Dựa trên tương quan lực lượng, lối chơi, xu hướng thi đấu của hai đội, giải đấu giữa 2 đội được dự đoán sẽ diễn ra chặt chẽ, không có quá nhiều bàn thắng. TĐ nhỉnh hơn nhờ khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn, trong khi Tunisia vẫn đủ khả năng gây khó khăn bằng lối chơi phòng ngự phản công.

Kết quả dự kiến của trận đấu: Thụy Điển 1-0 Tunisia

Kết luận

Nhận định Thụy Điển – Tunisia vào lúc 09:00 ngày 15/06 được dự báo sẽ diễn ra giằng co và chặt chẽ. Nơi mà sự khác biệt có thể đến từ một khoảnh khắc nào đó quyết định. Thụy Điển được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút với nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu. Người hâm mộ đừng quên theo dõi trực tiếp trận đấu và cập nhật diễn biến mới nhất tại Xoilac.